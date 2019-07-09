Кадыров предложил закрыть «все дороги и тропы» в Грузию и ввести санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров крайне негативно отреагировал на мат в адрес российского президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Он назвал автора эфира журналиста Георгия Габунию подонком, мразью, трусом, отказался считать его мужчиной и призвал к самой суровой ответственности.

Габуния начал эфир авторской программы «P.S.» с ругани в адрес российского лидера, затронув его покойных родителей.

На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния – урожденный трус. Это – позор грузинского народа и Грузии», – написал Кадыров в своем Telegram‑канале.

Кадыров добавил, что на Кавказе прозвучавшие в эфире выражение не употребляют ни при каких обстоятельствах. Он также назвал отвратительную ситуацию провокацией, отметив, что в случае незапланированного инцидента прямой эфир немедленно прекратили бы. В качестве ответной меры чеченский лидер предложил закрыть «все дороги и тропы» в Грузию.

«Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин – граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира», – добавил он.

Зрителей возмутила выходка Габунии. В ночь на понедельник сотни человек собрались у стен офиса «Рустави 2» с требованием уволить телеведущего и гендиректора канала Нику Гварамию. Вещание «Рустави 2» было остановлено. Только после извинений со стороны руководства телекомпании канал возобновил работу. Выпад Габунии осудили президент и премьер-министр Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент в эфире грузинского телеканала «недопустимым».

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 08.07.19

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