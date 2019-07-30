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Вторник, 30 июля 2019, 09:51 мск

Новости Политика

Медведеву предложили создать Министерство водных ресурсов

Необходимо рассмотреть возможность создания в России министерства водных ресурсов. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР).

В своем обращении народный избранник отметил, что ранее в Госдуме состоялись слушания о мерах по сохранению малых водных объектов России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По словам депутата, участники слушаний отмечали, что сейчас водные объекты находятся в зоне ответственности многих федеральных органов исполнительной власти, «слабое межведомственное взаимодействие которых не позволяет эффективно проводить политику по сохранению этих водных объектов».

«Спикеры круглого стола отмечали, что многие полномочия этих органов дублируются, также недостаточно четко разграничены зоны ответственности. Прошу Вас распорядиться рассмотреть возможность создания министерства водных ресурсов», – говорится в письме Власова на имя Медведева.

Москва, Иван Гридин

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