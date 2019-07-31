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Среда, 31 июля 2019, 17:40 мск

Новости Политика

Путин велел Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин велел Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба Кремля.

«Военнослужащие Министерства обороны подключатся к тушению пожаров в Сибири – такое решение Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева», – говорится в сообщении.

Президент также поручил сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения.

По информации федеральной авиалесоохраны, общая площадь лесных пожаров в регионах Сибири достигла 1,81 млн гектаров. На территории Красноярского края действует 109 лесных пожаров площадью более 1 млн гектаров, 62 пожара находятся в зоне контроля, т.е. их не тушат. Сегодня к тушению природных пожаров приступила авиация МЧС РФ. На борьбу с возгораниями на север региона направлены самолеты-амфибии Бе-200.

На территории Иркутской области, по данным Авиалесоохраны, действует 135 лесных пожаров на общей пощади более 707 тыс. га, в зоне контроля – 76 возгораний на площади почти 629 тыс. га.

Из-за масштабных лесных пожаров, начавшихся две недели назад, всю Сибирь заволокло смогом. Гарь дошла до Урала, Поволжья, Казахстана и Монголии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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