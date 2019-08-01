Трамп предложил Путину помощь в тушении тайги

Вчера вечером, 31 июля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, американский лидер предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

В ответ Владимир Путин высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке, добавив, что Россия при необходимости им воспользуется. Президент России также рассказал коллеге, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиационная группировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

Президент России оценил этот шаг со стороны Президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.

Белый дом в свою очередь сообщил, что в ходе разговора также обсуждалась торговля. По данным The Hill. Главы двух стран договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Как писал «Новый День», вчера, 31 июля, к тушению природных пожаров в Красноярском крае приступила авиация МЧС – это произошло спустя почти две недели после того, как массово загорелась тайга. В воскресенье, 4 августа, на Байкале соберутся десятки сибирских шаманов, чтобы вызвать дождь на горящую тайгу. Ритуал будет проведен на священном для народов Байкала острове Ольхон.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.08.19

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