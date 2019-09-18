Власти разрешат не платить штрафы ГИБДД при одном условии

Россиянам спишут долги по штрафам ГИБДД в случае прохождения процедуры личного банкротства, пишет «Российская газета». Соответствующую инициативу о поправках в Бюджетный кодекс уже рассмотрели члены правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, этот законопроект расширит перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают. «Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», – отметил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. Так, с прошедшего такую процедуру россиянина могут взыскать все возможное в счет погашения долгов, при этом от уплаты оставшейся части долга его освободят. Издание добавляет, что за год в России признали банкротами 411,8 тыс. человек, которых освободили от долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.19

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