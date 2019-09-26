«Я бы полеты вернул»: Лавров выступил за возобновление прямых рейсов в Грузию

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. По его мнению, это стало бы правильным решением, поскольку «большинство грузинского населения осознало» контрпродуктивный характер антироссийской провокации в грузинском парламенте во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Лаврова, он лично всегда выступал за дружбу между Россией и Грузией. Министр выразил сожаление, что из-за «июньской выходки» был отброшен назад процесс с отменой виз, который к лету был «уже на выходе». В то же время Лавров отметил, что «в Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики». «Посмотрим, как пойдут дела», – сказал он.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Также он предписал туроператорам и турагентам остановить продажу туров в эту страну. Позже Минтранс РФ объявил о введении запрета на полеты в РФ грузинским авиаперевозчикам с 8 июля.

Российские власти запретили авиасообщение между РФ и Грузией после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались вечером 20 июня. Митингующие требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Поводом для недовольства стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны. Это возмутило оппозиционных депутатов. В результате заседание было сорвано.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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