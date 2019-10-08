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NewDayNews.ru

Вторник, 8 октября 2019, 13:50 мск

Новости Политика

В Госдуме прогнозируют скорое возобновление полетов в Грузию

Фото: president.gov.ge

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время. Об этом он сообщил по итогам встречи Межпарламентской группы Россия – Грузия.

«Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать», – цитирует парламентария «Прайм».

При этом Калашников отметил, что приоритетом для России остается безопасность ее граждан. «Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления», – указал он, заметив, что «просто так не происходит ничего».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективе возобновления авиасообщения с Грузией, заявил, что это станет возможным, «когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в агрессивное русло», сообщал ТАСС. В качестве примера «позитивного факта» в двухсторонних отношениях он привел встречу министров иностранных дел России и Грузии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоявшуюся 26 сентября.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предложил возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией. По его мнению, это стало бы правильным решением, поскольку «большинство грузинского населения осознало» контрпродуктивный характер антироссийской провокации в грузинском парламенте во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия». Об этом Лавров заявил в интервью «Коммерсанту». При этом он подчеркнул, что лично всегда выступал за дружбу между Россией и Грузией.

Российские власти запретили авиасообщение между РФ и Грузией после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались вечером 20 июня. Митингующие требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Поводом для недовольства стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны. Это возмутило оппозиционных депутатов. В результате заседание было сорвано.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Также он предписал туроператорам и турагентам остановить продажу туров в эту страну. Позже Минтранс РФ объявил о введении запрета на полеты в РФ грузинским авиаперевозчикам с 8 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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