Экс-кандидат в губернаторы Приморского края исключен из партии

Во Владивостоке пленум крайкома КПРФ принял решение исключить из партии экс-кандидата в губернаторы Андрея Ищенко, передает PrimaMedia со ссылкой на первого секретаря краевого комитета Анатолия Долгачева. Поводом для таких санкций стали скандальные публикации политика в социальных сетях.

В октябре комитет Законодательного собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы вынес на рассмотрение вопрос о поведении Ищенко в социальных сетях. Почти все присутствовавшие осудили коллегу. Заседание собрали после обращений Ищенко в ТГ-канале к президенту США Дональду Трампу, оскорблений сенатора Людмилы Талабаевой и ряда городских, краевых депутатов – в том числе лидера приморских коммунистов и руководителя фракции в краевом парламенте Анатолия Долгачева.

Сегодня, 2 ноября, решение пленума, куда Ищенко не явился, было принято единогласно. Долгачёв назвал это редким случаем. «Заявление о выходе из партии Ищенко не подавал. Мы планировали рассмотреть его персональное дело, но он, во-первых, не явился, а, во-вторых, накануне снялся с учёта во Владивостокском отделении. Мы поняли, что он, таким образом, пытался бежать от товарищеского суда», – отметил Долгачёв.

Накануне этого решения Ищенко сменил название своего аккаунта в соцсетях на «красного императора», а также опубликовал заявление на имя секретаря бюро Первомайской первички Владивостокского местного отделения КПРФ. В заявлении он просил согласовать его перевод и постановку на учет в Московский городской комитет КПРФ.

Как пояснил Долгачев, рядовой член партии может себе позволить сняться с учёта, просто уведомив об этом, и перевестись в другое отделение. Но Ищенко, как член краевого комитета КПРФ, должен был заручиться согласием руководства регионального отделения.

Как сообщал «Новый День», выборы губернатора Приморья в 2018 году с участием Ищенко обернулись скандалом. Итоги голосования второго тура, по которым коммуниста рея победил тогдашний врио главы региона Андрей Тарасенко, были признаны недействительными. В повторных выборах никто из них не участвовал. Врио губернатора был назначен Олег Кожемяко, который в итоге возглавил регион.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 02.11.19

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