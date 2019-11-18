«Грузинская мечта» дала сбой: в Тбилиси оппозицию разогнали с помощью водомета

В Грузии начался очередной политический кризис, поводом для которого стал провал конституционной реформы с переходом на пропорциональную систему выборов. Накануне представители оппозиции блокировали здание парламента, однако сегодня полиция решилась на силовой разгон акции с помощью водометов.

Разгон акции протеста

Как отмечают грузинские СМИ, перед применением водомета участников акции предупредили, что они должны разойтись, однако это не подействовало на представителей оппозиции. После применения водомета часть участников акции покинула улицу, а часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу поднятыми руками, не давая им занять место проведения акции.

Поводом для протеста стали события конца прошлой недели. 14 ноября парламент Грузии провалил голосование по конституционным изменениям, которые предполагали проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. Три депутата правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали против, еще 39 воздержались, отмечает «Грузия-online».

Примечательно, что принятие конституционной поправки «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста. После того, как правящая партия не выполнила своего обещания, перед зданием парламента в центре Тбилиси началась бессрочная акция протеста. Оппозиция и гражданские активисты предъявили властям три требования: формирование временного, технического правительства, назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также реорганизация Центральной избирательной комиссии.

На общем митинге оппозиции 17 ноября было объявлено о начале пикетирования парламента, все три входа в здание законодательного органа заблокировали. Протестующие заявляют, что не пропустят внутрь депутатов до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Лидера «Демократического движения – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в интервью REGNUM, что «страна находится в глубочайшем кризисе – власть Иванишвили подходит к концу».

«Если исходить из здравого смысла, то можно вполне предположить, что Иванишвили просто потерял контроль над ситуацией. Если мыслить логически, то трудно допустить, что Иванишвили срубил сук, на котором сидел сам со своей партией. Однако факты говорят о другом. Мы проанализировали список депутатов, которые воздержались или проголосовали против. Это верные кадры Иванишвили. Они не посмели бы так голосовать без его молчаливого одобрения, как минимум. Иванишвили взял на себя ношу единоличного правителя. А раз так, то вся ответственность за произошедшее ложится на него», – подчеркнула Бурджанадзе.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

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