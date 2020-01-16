Рамзан Кадыров отошел от руководства Чечней из-за болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров временно сложил с себя полномочия руководителя республики. Свои полномочия он передал председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей главы ЧР на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича», – говорится в сообщении. Обязанности по руководству делами в республике перешли к Хучиеву 13 января.

По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, «Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур». Комментируя временное сложение полномочий, он отметил, что это нормальная практика. «Это обычная практика… и она используется во всех субъектах», – приводит слова Каримова РИА «Новости». Кроме того, он напомнил, что Кадыров складывал с себя полномочия, всякий раз отправляясь в отпуск.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в свою очередь сообщил, что Рамзан Кадыров ушел на больничный из-за «мелких проблем со здоровьем». «Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост. Есть механизм, когда при болезни оформляется специальный документ, по которому председателю правительства переходит право возглавить регион на тот период, пока он находится на лечении в больнице или дома», – написал Саралиев в Telegram.

«Несмотря на все мелкие проблемы со здоровьем он следит за ситуацией в регионе, активно комментирует весь политический процесс и продолжает принимать управленческие решения. Ситуация в регионе штатная», – подчеркнул депутат.

Отметим, что Рамзан Кадыров был весьма активен в социальных сетях. В частности, вечером 15 января он не оставил без внимания послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. По мнению наблюдателей, это свидетельствует о бодрости духа Рамзана Кадырова и его скорейшем выздоровлении. Они допускают, что глава Чечни мог получить спортивную травму на очередной тренировке.

Рамзан Кадыров возглавляет ЧР с 5 апреля 2007 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.20

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