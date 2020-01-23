Экс-министры Топилин и Скворцова назначены на новые посты

Стало известно об очередных кадровых перестановках в правительстве и федеральных ведомствах. Так новые посты получили Максим Топилин и Вероника Скворцова.

Скворцова, которую на посту министра здравоохранения сменил Михаил Мурашко, возглавит Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА). Владимир Уйба перешел с руководителя ФМБА в заместители министра здравоохранения.

Экс-глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). Он сменил Антона Дроздова, который в свою очередь получил должность заместителя министра финансов. Также замом главы Минфина стал Алексей Сазанов, занимавший должность директора Департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора. Игоря Боровкова – врио главы аппарата коллегии ВПК – замглавы аппарата правительства. Ирек Файзуллин, занимавший пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, стал первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.20

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