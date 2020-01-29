Мишустин утвердил обязанности своих девяти заместителей

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Теперь известно, за какие сферы и работу каких министерств и ведомств отвечает каждый из девяти вице-премьеров.

Так, первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, целевые программы, финансовую, инвестиционную, тарифную, антимонопольную политику, сферу ипотечного кредитования, технологическое развитие и инновационную деятельность, развитие магистральной инфраструктуры, а также внешнюю торговлю и противодействие санкциям. В его ведении также будут находиться разработка основных направлений социально-экономического развития страны. Кроме того, Белоусову поручено координировать деятельность Минэкономразвития, Минтранса, ФАС, Федеральной службы государственной статистики и других ведомств.

Под контролем главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко будут находиться планирование работы правительства, разработка бюджета, управление госдолгом и финансовыми активами РФ, налоговая политика, система маркировки товаров, оборот алкоголя и развитие системы мониторинга эффективности федеральных ведомств.

В сферу ответственности вице-премьера Виктория Абрамченко войдут экология, сельское хозяйство, рыболовство, оборот недвижимости, земельные вопросы, лесное хозяйство, оборот недвижимости, а также биотехнологии и геодезия. Она будет координировать работу Минприроды, Минсельхоза, Росреестра и ряда других ведомств.

Вице-премьер Юрий Борисов получил в ведение вопросы обороны и оборонно-промышленного комплекса, гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества. Кроме того, он будет курировать промышленность, развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной и авиационной отрасли, ТЭК, правоохранительную деятельность, а также гражданскую оборону. Под его контролем будет находиться работа Минпромторга, Минэнерго, «Росатома» и «Роскосмоса».

Вице-премьер Татьяна Голикова продолжит отвечать за социальную политику. В сфере ее ответственности – демография, здравоохранение, образование, наука, миграция, пенсионное обеспечение, молодежная политика. Под ее кураторством будут находиться министерства и ведомства, занимающиеся данными вопросами.

Вице-премьер Алексей Оверчук займется госполитикой в сфере международных отношений страны, а также вопросами интеграции России в Евразийский экономический союз и сотрудничества со странами-участниками СНГ.

Заместитель главы кабмина Юрий Трутнев будет отвечать за Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития, а также свободные и особые экономические зоны.

Вице-премьер Марат Хуснуллин получил в ведение Крым и Калининградскую область. Кроме того, он будет отвечать за строительство, ипотечное кредитование, жилищную политику, ЖКХ, автомобильные дороги, развитие магистральной инфраструктуры, цифровые технологии, развитие регионов и муниципалитетов.

Замглавы правительства Дмитрий Чернышенко будет курировать цифровую экономику, инновации, государственную политику в области культуры, национальную политику, туризм и СМИ.

Как сообщал «Новый День», правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января после того, как президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о конституционной реформе и стратегии развитии страны с приоритетом на социальную сферу. 21 января Мишустин представил главе государства новых министров, а Путин подписал указ о новом составе правительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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