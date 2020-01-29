В ожидании китайского коронавируса: Путин обозначил главную задачу властей

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел совещание по предупреждению распространения китайского коронавируса на территории России. Глава государства потребовал от правительства, конкретно Минздрава и Роспотребнадзора сделать всё, чтобы минимизировать человеческие потери в случае распространения новой коронавирусной инфекции. «Здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», – цитирует президента «Интерфакс».

По словам Путина, в случае с новым типом коронавирусом «специфика заключается в том, что это новое явление», и возникает вопрос – «насколько мы готовы к этому вызову». Президент в связи с этим ожидает, что «правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности… не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы».

Вице-премьер и глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяна Голикова доложила Путину, что риск проникновения коронавируса в РФ есть, однако пока пока случаев заболевания не выявлено. Она заверила, что власти принимают все необходимые меры, в том числе разрабатывается вакцина. «Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют», – цитирует Голикову ТАСС.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 умерли. Случаи заражения зафиксированы в 16 странах – ОАЭ, США, Франции, Германии, Канаде, Японии, Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, на Тайване, Сингапуре, Шри-Ланке, а также в Гонконге и Макао.

Страны-соседи России прерывают транспортное сообщение с Китаем. Так, Казахстан с 3 февраля прекращает авиасообщение с КНР, с 1 февраля – железнодорожные и автобусные перевозки. Кроме того, приостанавливается выдача виз гражданам Китая. Ранее агентство гражданской авиации Грузии объявило об отмене полетов в Китай до 29 марта. Украина думает ввести полный запрет на посещение КНР для своих граждан.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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