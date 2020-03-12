Трамп закрыл границы для Европы и заявил о налоговых послаблениях внутри страны

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию Штатов из всех стран Европы, исключение сделано лишь для Великобритании. Причина тому – быстрое распространение коронавирусной инфекции в Старом Свете. Запрет начнет действовать в полночь пятницы, 13 марта. Прилететь в Штаты смогут только американцы, возвращающиеся домой, но для этого им придется пройти обследование.

Обращаясь к нации из Белого дома он заявил, что запреты коснутся и «значительных объемов торговли и грузов», но позже он написал в Twitter, что 30-дневный запрет распространяется на перемещение людей, но товаров. Трамп отметил, что Европа не справилась с распространением инфекции, так как не закрыла вовремя границы для граждан Китая, как это сделали США.

Он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее и откроют границы для путешественников из этих стран, когда там нормализуется обстановка. Помимо этого американский лидер заверил нацию, что окажет поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также предоставит налоговые послабления в связи с распространением коронавируса.

В частности, Трамп пообещал предоставлять кредиты под малый процент тем, предприятиям, что оказались в непростой ситуации из-за распространения инфекции. «Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд», – заявил Трамп. Кроме того, он обратился к федеральному казначейству с просьбой приостановить сбор налогов и не взимать неустойки с отдельных групп граждан и частных предприятий.

По оценкам американского президента, благодаря этим мерам «ликвидность экономики повысится в объеме $200 млрд». Трамп также призвал конгресс «незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату», попросив конгрессменов «отнестись к этому решительно». Он считает необходимым сделать финансовые послабления для всех, кто заболел, ухаживает за заразившимися или находится на карантине.

На сегодняшний день диагноз «коронавирус Covid-19» на территории США подтвержден у 1312 человек. 38 из них скончались, излечиться удалось 8 пациентам. Чрезвычайное положение на фоне распространения инфекции ввели уже почти в половине американских штатов, а сенаторы-демократы намеревались просить Трампа распространить действие режима ЧП на всю страну.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.03.20

Заседание кабмина прошло за рекордные 13 минут. / Куда кривая вывезет. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Гаранты урегулирования в Донбассе сконструировали новый «нормандско-минский» орган. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»