Кабмин России допустил усиление ограничительных мер из-за коронавируса

Правительство России допустило усиление ограничительных мер в стране из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», – заявило правительство. Речь идет о сокращении и отмене массовых спортивных, культурных мероприятий. Кроме того, предприятия и организации могут обязать проводить дезинфекцию помещений и обеспечить «соответствующий режим труда работников».

Ранее источник в кабмине сообщил, что также обсуждается возможность рекомендовать всем россиянам не покидать дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае, информировало РИА «Новости».

Вводимые ограничения и запреты многим могут показаться чрезмерными, однако «именно они, по мнению ученых, являются эффективными для противодействия эпидемии», отмечается в сообщении кабмина.

Правительство РФ назвало пандемию коронавируса в мире «одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет». И обозначило первоначальную задачу властей в РФ в свете борьбы с COVID-19 – «замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших за счет ограничения передачи коронавируса внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение»

Приоритетами названы раннее выявление и профилактика передачи заболевания внутри страны, «своевременное и качественное оказание медицинской помощи заболевшим». В кабмине заверили, что правительство продолжит «принимать для этого все необходимые меры».

По состоянию на 18 марта в России выявлено 147 случаев заражения новым коронавирусом, пятеро заболевших выздоровели.

По данным статистического сайта worldmeters.info, всего в мире число инфицированных COVID-19 на сегодняшний день превысило 219 тысяч человек, скончались 8970 человек, выздоровели 85,7 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.03.20

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