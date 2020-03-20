Всех призывников в России отправят на двухнедельный карантин

Призывную кампанию в России не станут переносить из-за риска распространения коронавирусной инфекции нового типа, а все прибывшие в воинские части в ходе весеннего призыва новобранцы, пройдут двухнедельный карантин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом он объявил на заседании коллегии Минобороны. Кроме того, по его словам, все призывники будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции. По словам главы Минобороны РФ, основное число призывников отправятся в части в мае-июне, а призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. До военной службы допустят только здоровых новобранцев, заверил министр.

«Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются», – приводит слова Сергея Шойгу «Интерфакс».

Отметим, что на сегодняшний день коронавирусной инфекцией нового типа во всем мире заразилось почти 245 тыс. человек, более 10 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось более, чем 86 тыс. человек. За пределами континентального Китая (81193) больше всего заболевших зарегистрировано в Италии (41035), Иране (18407), Испании (18077), Германии (15320) и США (14250).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.20

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