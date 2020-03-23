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Понедельник, 23 марта 2020, 12:47 мск

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Слежка за зараженными COVID-19, отсрочка долгов, учения: в РФ приняты новые меры по борьбе с коронавирусом

В России будут отслеживать граждан, контактировавших с заразившимися новым коронавирусом. Соответствующую систему поручил создать глава правительства Михаил Мишустин Минкомсвязи до 27 марта. Она будет работать на основе геолокационных данных операторов мобильной связи. Таким образом, в России по сути будет создана система слежки за инфицированными коронавирусом. Все люди, кто контактировал с больными, будут информироваться об этом.

Как сообщается на сайте правительства РФ, в новой системе будет предусмотрена возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным коронавирусной инфекцией. Им будут рассылаться соответствующие сообщения в целях информирования о необходимости двухнедельной самоизоляции.

Надо отметить, что получаемая через новую систему информация о контактирующих с больными COVID-19 россиянах будет направляться в региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

Среди других новых мер по предотвращению распространения в стране коронавируса, принятых кабмином России, – ежедневное, начиная с 24 марта, предоставление Росздравнадзором информации о готовности больниц к эпидемии COVID-19; предоставление регионам отсрочки и (или) реструктуризации выплат по бюджетным кредитам; предоставление гражданам возможности получать социальные услуги дистанционно, это касается и выплаты пособий по безработице; разработка мер по недопущению необоснованных увольнений; проведение в регионах учений по ликвидации ЧС с уделением внимания взаимодействию ведомств; проведение министерствами и ведомствами учений по отработке мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Напомним, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 71 и составило на сегодняшний день 438. Такие данные сегодня утром предоставил Роспотребнадзор.

Москва, Наталья Петрова

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