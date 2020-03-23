Путин не будет придерживаться рекомендаций по самоизоляции 65-летним и старше

Президент России Владимир Путин не будет самоизолироваться, как было рекомендовано людям в возрасте 65 лет и старше. Глава государства продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рекомендации людям старше 65 лет находиться в режиме добровольного карантина в связи с эпидемией с 26 марта по 14 апреля к Путину не относятся, передает «Интерфакс». «Работа есть работа, тем более работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах», – заявил Песков.

Другие участники встреч с главой государства буду проходить тест по выявлению коронавирусной инфекции. При этом массовых мероприятий не проводится. Песков отметил, что было бы неразумно это делать в текущей ситуации.

В настоящее время Путин не живет в своей московской квартире, а находится в государственной резиденции. «Соответственно, чаще всего он где живет, там и работает, и наоборот», – сказал Песков.

В то же время рекомендации по самоизоляции касаются ряда сотрудников администрации Кремля. «Я имею в виду, что, конечно, не все люди, страдающие хроническими заболеваниями, указанными в соответствующем распоряжении мэра Москвы, и возрастом старше 65 лет, смогут быть дома. Вместе с тем, безусловно, решение выполнить эту установку мэра Москвы будет встречено с пониманием в администрации президента», – пояснил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле приветствуется желание сотрудников работать на удаленке, если это не будет «стопорить рабочий процесс». Речь идет о людях, которые не занимают руководящие позиции и не отвечают за жизнеобеспечение администрации.

По последним данным, в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. Большая часть заболевших находятся в Москве.

Москва, Зоя Осколкова

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