В кабмине выступили за продление «коронавирусных каникул»: «Нужно учитывать ситуацию в конкретном регионе»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова выступили за продление нерабочей недели с целью предотвратить дальнейшее распространение коронавируса нового типа в стране.

Выступая на совещании президента России Владимира Путина с правительством, Голикова заявила, что решение о таких мерах необходимо принимать в зависимости от обстановки в каждом конкретном регионе.

«Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», – подчеркнула вице-премьер, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля. Однако, по ее мнению, «продлять эти меры нужно четко, исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона».

Голикова при этом призвала власти регионов при принятии таких решений искать «компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики» в своем регионе. «Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей», – подчеркнула она.

Ранее с призывом продлить «коронавирусные каникулы» выступила главный санитарный врач РФ Анна Попова. По ее словам, одна неделя нерабочих дней помогла снизить скорость распространения COVID-19, однако семи дней мало, поскольку инкубационный период заболевания составляет 14 дней.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, следующая неделя, с 6 по 12 апреля, будет объявлена нерабочей.

По состоянию на 1 апреля всего на территории России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа. По официальным данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, скончались 24 человека. Текущая неделя объявлена президентом нерабочей. Практически все регионы страны вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим полной самоизоляции для всех граждан.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.04.20

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