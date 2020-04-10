В России усилят контроль за карантинщиками и перепрофилируют врачей: новые поручения Путина из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин выдал новые поручения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции по итогам совещания с полпредами в федеральных округах. Документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил МВД совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, вернувшимися домой из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Также обоим правоохранительным ведомствам поручено принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в мероприятиях по борьбе с распространением COVID-19, и на прилегающих к ним территориях.

Отчитаться о проделанной работе им необходимо до 15 апреля, далее – представлять еженедельные доклады.

Кроме того, президент РФ поручил правительству, главе Минздраву Михаилу Мурашко и региональным властям при необходимости перепрофилировать врачей других специальностей для лечения больных с COVID-19, а также привлекать к оказанию помощи заболевшим профессорско-преподавательский состав, аспирантов, ординаторов и студентов медицинских вузов. Глава государства также дал поручение предусмотреть для них денежные компенсации за работу в опасных и вредных условиях труда.

Помимо этого, Путин потребовал обеспечить контроль за укомплектованием кадрами медучреждений, осуществляющих оказание медицинской помощи больным с коронавирусом, с учетом специфики медпомощи в условиях распространения COVID-19 и необходимости проведения интенсивной терапии.

Также президент велел провести обучение врачей оказанию медицинской помощи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, аппаратов для неинвазивной вентиляции легких и аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, Путин поручил в 10-дневный срок провести инвентаризацию во всех медицинских организациях, чтобы оценить их готовность оказывать помощь больным с коронавирусом. Речь идет об инвентаризации уже развернутых койко-мест в специализированных стационарах, резервных свободных коев. Также будет проверено наличие необходимого оборудования и лекарственных препаратов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.04.20

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