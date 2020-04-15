Исполнение положений «закона Яровой» предложили отложить

Российские власти готовы отложить реализацию отдельных положений так называемого «закона Яровой», чтобы облегчить финансовое бремя операторов связи на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи, разработанный с учетом пожеланий бизнеса.

Так, например, власти рассматривают возможность отложить на время требование закона об увеличении емкости хранилищ для хранения данных пользователей на 15% ежегодно. Издание сообщает, что исполнение этого требования могут сдвинуть на два года.

Кроме того, из расчетов емкости видеосервисов предлагается исключить те, на которые в период самоизоляции пришлась повышенная нагрузка, что позволит снизить расходы операторов. Помимо этого, операторам могут снизить плату за использование радиочастот, отсрочить налоговые платежи тем операторам, которые вкладывают средства в расширение емкости сети.

Руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG в России и СНГ Еркожи Акылбек пояснил, что операторы несут повышенные расходы из-за возросших трафика и нагрузки на инфраструктуру, а также из-за малого числа новых подключений. Послабления помогут операторам высвободить часть средств и направить их на развитие инфраструктуры, отметил Акылбек.

Напомним, антитеррористические поправки, получившие неофициальное название «закон Яровой», были приняты в июле 2016 года. Закон требует от операторов связи и организаторов распространения информации в интернете (мессенджеры, социальные сети, сервисы электронной почты и др.) хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей за полгода. Кроме того, они должны предоставлять спецслужбам ряд данных о пользователях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.04.20

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