«Каждому потом придется много-много работать», – в Кремле спрогнозировали спад пандемии

Россия выйдет на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая. Такое предположение сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

Такой вывод он сделал, основываясь на ситуации с распространением COVID-19 в Италии и Франции, где более-менее сопоставимая динамика по заболеваемости. «Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца», – заявил Песков, добавив, что России «где-то к середине мая» тоже должна выйти на плато. В июне, «наверное, уже станет полегче», прогнозирует Песков.

Он также высказал мнение, что россияне через один-два месяца забудут тяготы нынешней ситуации с коронавирусом. «Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел», – сказал Песков. По его словам, «жизнь в любом случае вернется в нормальное русло», однако «каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни».

Ранее Песков анонсировал новое заявление Владимира Путина по поводу коронавируса на текущей неделе. При этом он не назвал точную дату выступления президента, лишь отметив, что глава государства «даст оценку наших перспектив». По словам Пескова, «очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, но эту этапность еще предстоит разработать». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» накануне.

В свою очередь в регионах ожидают, что президент РФ продлит нерабочий период как минимум до 11 мая. Об этом, в частности, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, о продлении нерабочих дней Владимир Путина может объявить на совещании с главами регионов 28 апреля. «Ждем заявления президента во вторник»,– цитирует Кувшинников ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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