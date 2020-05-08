Белоруссия выберет президента 9 августа

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Таким образом, 9 мая в День Победы стартует избирательная кампания. Об этом сообщила глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.

Открыть избирательные участки 9 августа депутатам предложил ЦИК Белоруссии. На подготовку к выборам традиционно отводится три месяца, передает «Коммерсант». Совпадение начала избирательной кампании с Днем Победы Ермошина считает соответствующим «духу и букве в процедуре проведения выборов президента».

При этом выборы, по словам главы ЦИК, пройдут «в особых условиях» из-за пандемии коронавируса. Сборщики подписей будут обязаны носить средства индивидуальной защиты, а заседания областных, районных, городских исполнительных комитетов при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, будут проходить без наблюдателей, представителей партий, общественных объединений, но будут транслироваться в Сети.

Ермошина не уточнила, смогут ли присутствовать на выборах международные наблюдатели.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре прошлого года заявил о намерении баллотироваться в шестой раз. Во время его политической карьеры второй тур голосования проходил лишь однажды, когда он избирался впервые. В остальных выборных гонках он побеждал с большим отрывом от других кандидатов.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 08.05.20

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