Навальный свернул свой ФБК

Фонд борьбы с коррупцией закрывается. Об этом сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный. «Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией», – написал он на своем сайте. Стоит напомнить, что ФБК включили в список иностранных агентов в октябре 2019 года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.

Свое решение Навальный объяснил арестом счетов организации и постоянными обысками и штрафами. По словам Навального, он задолжал государству 29 млн рублей, Любовь Соболь также 29 млн рублей, а Фонд борьбы с коррупцией в свою очередь 29 млн.

Несмотря на это, Навальный намерен создать новое юрлицо, чтобы продолжить антикоррупционные расследования. Навальный не раз заявлял, что ФБК существовал за счет пожертвований и иностранного спонсорства не имел.Между тем, 9 октября 2019 года Минюст РФ включил ФБК в реестр «иноагентов». Основанием для такого решения стало постановление Замоскворецкого суда Москвы.

Напомним, что год назад СК возбудил дело об отмывании ФБК 1 млрд рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и их сотоварищи получили от третьих лиц деньги, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.20

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