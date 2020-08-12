В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне протестов

Власти Белоруссии вели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики. Документ был подписан накануне, сегодня он официально вступил в силу, сообщают белорусские СМИ.

Власти потребовали от предприятий торговли принять срочные меры по недопущению «оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», говорится в заявлении министерства.

Надо отметить, что в Белоруссии с президентских выборов не утихают массовые протестные акции и столкновения их участников с силовиками. Протестующие против результатов выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко, используют петарды и фейерверки. Правоохранители жестко подавляют выступления несогласных с итогами выборов. По итогам трех дней протестов погиб один из демонстрантов, более чем 200 человек попали в больницы. За первые два дня протестных акций силовики задержали свыше 5 тыс. человек. Возбуждено 21 уголовное дело.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 12.08.20

«По цене одной овцы»: в Черногории перед выборами начали покупать личные данные избирателей. / Лукашенко может окончательно обрушить товарооборот между Украиной и Россией. / Украина подсказала НАТО, как обезопасить Чёрном море. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»