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NewDayNews.ru

Среда, 12 августа 2020, 12:06 мск

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В Белоруссии запретили продажу пиротехники на фоне протестов

Власти Белоруссии вели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики. Документ был подписан накануне, сегодня он официально вступил в силу, сообщают белорусские СМИ.

Власти потребовали от предприятий торговли принять срочные меры по недопущению «оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», говорится в заявлении министерства.

Надо отметить, что в Белоруссии с президентских выборов не утихают массовые протестные акции и столкновения их участников с силовиками. Протестующие против результатов выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко, используют петарды и фейерверки. Правоохранители жестко подавляют выступления несогласных с итогами выборов. По итогам трех дней протестов погиб один из демонстрантов, более чем 200 человек попали в больницы. За первые два дня протестных акций силовики задержали свыше 5 тыс. человек. Возбуждено 21 уголовное дело.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 12.08.20

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