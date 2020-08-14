«Ситуация критическая»: Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов

Основная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, которая после голосования уехала в Литву, выпустила новое видеообращение, в котором призвала власть прекратить насилие на улицах белорусских городов. Кроме того, она призвала мэров городов 15 и 16 августа самим выступить организаторами мирных митингов по всей стране. Ролик опубликован на YouTube-канале «Страна для жизни», который вел муж Тихановской, находящийся сейчас в СИЗО.

По словам Тихановской, «белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью»: «В его победу (действующего президента республики Александра Лукашенко – прим. ред.) большинство не верит», – подчеркнула она.

По ее словам, на участках, где голоса подсчитали честно, ее поддержка составила от 60 до 70%, а «в Новой Боровой – 90%».

Тихановская указала, что защищать выбор граждан «нужно только законным, ненасильственным способами», подчеркнув, что «мирный выход граждан на улицы власть превратила в кровавую бойню».

По ее оценке, ситуация в Белоруссии «критическая». «Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране последние дни. Для меня, я уверена, для каждого из нас – сторонников перемен – человеческая жизнь самая ценная. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов», – сказала кандидат в президенты и призвала власть пойти на диалог. В частности, Тихановская обратилась к мэрам всех городов страны с просьбой организовать мирные массовые собрания в каждом городе 15 и 16 августа.

Она также объявила сбор подписей тех, кто поддержал ее на выборах 9 августа.

В завершение она поблагодарила тех сотрудников правоохранительных органов, которые «отказались выполнять преступные приказы против своих граждан», и тех, кто «не побоялся и объявил забастовку».

Массовые протесты в Белоруссии против итогов выборов президента начались вечером 9 августа и продолжаются по сей день. Согласно предварительным официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская, которую поддержала оппозиция, – 10,9%. В ночь с 10 на 11 августа Тихановская уехала в Литву. В одном из провластных белорусских телеграм-каналов появилось ее видеообращение, в котором она предложила сторонникам не выходить на уличные протесты. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс позднее сообщил, что власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или она покидает страну, или получает «другие, не очень удобные варианты».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.08.20

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