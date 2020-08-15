«Не забудем! Не простим!» На акции памяти в Белоруссии потребовали отдать силовиков под трибунал

В белорусских городах продолжились массовые выступления против действующего главы государства и в память о погибших участниках протеста. В Минске около метро Пушкинская собрались тысячи граждан, которые пришли на акцию памяти убитого здесь во время акции протеста Александра Тарайковского. Людей так много, что некоторым пришлось забраться на крышу ближайшего здания. Они держат в руках цветы и плакаты.

Акция памяти

Как передает ТГ-канал «NEXTA», люди скандируют «Не забудем! Не простим!» И «Трибунал!», на руках у многих белые браслеты – символ народного протеста. Некоторые держат в руках бело-красно-белые флаги, другие идут с плакатами «Крики от пыток – новый гимн твоей страны», «81 пропали без вести», «Окрестина – Освенцим». Опубликован также снимок плаката, который прижат к газону камнями: «Разберемся без Путина». Около метро возвышается гора цветов почти в рост человека. Возложив цветы, люди выстраиваются вдоль улицы Притыцкого, уточняет телеграм-канал «TYT.BY новости». Именно на Пушкинской в первые дни протеста силовики жестко разгоняли протестующих, используя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Акция памяти

Много жителей Минска собралось и около ритуального зала, где проходит прощание с Тарайковским – они пришли, несмотря на переданную через СМИ просьбу родственников не создавать там толпу.

Катафалк с телом Тарайковского под автомобильные гудки провезли мимо метро Пушкинская.

Сотрудники филармонии Белоруссии также вышли на акцию памяти – ранее они спели на ступенях здания в поддержку протеста с плакатами «Никто не забыт и ничто не забыто» и «Нет насилию!».

Ранее на популярных видеохостингах в Сети появились кадры из больницы скорой помощи, куда были доставлены выпущенные из СИЗО участники акций протеста. Судя по этим кадрам, многие сильно избиты, у одной из девушек лопнула барабанная перепонка.

Раненые участники протеста о жестоком избиении

Мужчины рассказывают, как силовики несколько часов били их по ногам и по почкам, у некоторых тело превратилось в сплошную багровую рану. При этом правохранители, которых протестующие называют «карателями», были в балаклавах и не показывали свои лица. «Меня бросили в конце автозака, – рассказал один из пациентов больницы. – А одного пацана бьют, бьют нещадно, он говорит «мужики, я уже кричать не могу». А они говорят «ну так не кричи», и продолжают его бить. Ему потом совсем хреново стало, и его из автозака выкинули». Самого рассказчика били до тех пор, пока не решили, что он умер от болевого шока – после чего тоже выбросили из автозака на бетон. Его забрала скорая помощь.

В субботу акции протеста в республике продолжаются. Белорусские телеграм-каналы публикуют видео с мирных митингов и демонстраций в Барановичах, Верхнедвинск, Высоком, г.п. Красносельский, Заславля и других населенных пунктов. Забастовки в пятницу проходили на предприятии МАЗ, МТЗ, Петриковском ГОК, минского метро, бобруйский «Белшины», Минского завода колесных тягачей, Минского моторного завода и других.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после объявления ЦИК предварительных итогов выборов президента. Участники акций назвали сфальсифицированным результат, согласно которому более 80% получил президент Александр Лукашенко. Жители республики требуют отстранения его от власти и проведения повторных, честных выборов. Сам Лукашенко объявил, что протесты управляются внешними врагами республики и обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Минск, Татьяна Дорофеева

Минск. Другие новости 15.08.20

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