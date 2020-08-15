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Суббота, 15 августа 2020, 17:55 мск

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«Неужели историю не изучали?» Лукашенко отказался от переговоров с оппозицией через иностранных посредников

Фото: teleskop-by.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен вести переговоры с оппозицией при участии зарубежных посредников для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявил сам глава республики на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны.

«За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», – сказал Лукашенко, слова которого цитирует государственное агентство «БелТА».

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?» – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Светлана Антонова

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