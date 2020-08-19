«Выборы не были идеальными, нужен диалог»: Кремль и МИД отреагировали на протесты в Белоруссии

В Кремле дали оценку ситуации в Белоруссии после президентских выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве относятся к происходящему в Белоруссии, «как к внутреннему делу этой страны».

Пресс-атташе Кремля подчеркнул, что все стороны «должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля и осуществления необходимого диалога» (цитата по «Коммерсантъ FM»).

Песков при этом заявил об имеющихся попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне. Конкретные примеры он не привел, но заявил о недопустимости «никакого влияния извне, никакого вмешательства извне» в сегодняшней ситуации в республике.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, отметив, что это может только усугубить ситуацию в стране. Такое заявление российский лидер сделал в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркел и президентом Франции Эммануэль Макроном.

Отвечая на вопрос о признании Кремлем итогов выборов, Песков сказал, что «президент Путин поздравил президента Лукашенко». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что мнение некоторых депутатов Госдумы насчет выборов в Белоруссии отличается от позиции главы государства, «в Российской Федерации внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства».

На вопрос о необходимости новых выборов с участием международных наблюдателей пресс-секретарь президента РФ сказал, что белорусы сами должны решать проблемы, возникшие после президентских выборов в стране, «в рамках правового поля и в рамках диалога».

Он отметил, что «международные наблюдатели присутствовали на выборах». «Многие организации, такие как ПАСЕ, БДИПЧ, ОБСЕ, отказались от миссий наблюдения за этими выборами, но те международные наблюдатели, которые были, отфиксировали состоявшиеся выборы», – отметил Песков, подчеркнув, что Россия выступает за то, чтобы «ситуация оставалась в рамках правового поля».

Представитель Кремля также заявил, что Москва не видит необходимости в оказании военной помощи Белоруссии. «Что касается Договора о коллективной безопасности и договора о Союзном государстве, там действительно предусмотрен ряд обязательств сторон по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет», – сказал Песков.

Пресс-атташе Кремля при этом опроверг сообщения о передвижении российской военной техники в сторону Белоруссии. «Российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации. Поэтому здесь нечего комментировать», – сказал Песков.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Белоруссии не были идеальными, «тому немало свидетельств», это признают и власти в Минске. Он подчеркнул, что Москву очень тревожат попытки использовать внутренние сложности республики «с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными». «То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента, – это все не про Александра Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику», – подчеркнул министр в эфире телеканала «Россия-1».

Глава МИД РФ при этом выразил надежду, что несогласные с итогами выборов «проявят готовность» диалогу с властями, отметив, что «белорусское руководство пытается вступить в диалог» с протестующими: «Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу».

В Белоруссии одиннадцатый день продолжаются протесты с требованием отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Массовые акции начались после президентских выборов 9 августа – десятки тысяч человек вечером вышли на улицы в знак несогласия с тем, что Лукашенко получил более 80% голосов. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты. За первые четыре дня протестов было задержано около 7 тыс. человек, более 200 человек попали в больницы, погибли два человека. Поддержку протестующим оказали многие крупные заводы и предприятия республики, объявив забастовки.

Москва, Наталья Петрова

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