Посадили в автозак и увезли: в Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции

В Минске бойцы ОМОНа задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дилевского и доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову.

Их задержали на проходной МТЗ, поместили в автозак и увезли в неизвестном направлении, сообщает телеграм-канал Nexta live. По его данным, оппозиционеров обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание в рамках административного процесса двух представителей совета оппозиции, но не уточнили о какой статье Административного кодекса республики идет речь.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протестные акции. Люди выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Протестующие считают, что итоги выборов были сфальфицированы.

Накануне в Минске прошел очередной масштабный митинг протеста. По оценкам независимых СМИ, в нем участвовали свыше 100 тысяч человек. Некоторые телеграм-каналы писали, что на митинг пришли 250 тысяч человек. Между тем МВД Белоруссии оценило количество участников вчерашних протестов в Минске в 20 тысяч человек. Весь центр белорусской столицы накануне был оцеплен силовиками. Часть протестующих двинулась в направлении к резиденции президента. Вскоре на территории резиденции появился и сам Лукашенко. Он прибыл туда на вертолете в сопровождении младшего сына Николая, когда демонстранты уже разошлись. Лукашенко-старший был в бронежилете и с автоматом в руках. Его сын в военной экипировке и также с оружием. На одном из видео Лукашенко назвал участников протестов крысами и пообещал с ними «разобраться».

В целом вчерашняя масштабная протестная акция прошла мирно и завершилась, по данным республиканского МВД, без задержаний.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 24.08.20

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