«Родной язык из нас уже выдавили»: в Белоруссии зазвучали призывы лишить русский язык статуса государственного

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил лишить русский язык статуса второго государственного в республике. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

По словам экс-политика, у белорусского языка нет другой родины, и поэтому он должен быть единственным государственным языком. Вместе с тем Шушкевич отметил, что сам период перехода на белорусский язык как государственный будет «довольно сложным» и продолжительным.

В то же время Шушкевич подчеркнул, что между Россией и Белоруссией «нет никакого противостояния» и «никогда не было межнациональной розни», но жители республики «всегда хотели быть белорусами». По его словам, из белорусов выдавили их родной язык, и теперь «выдавливают» их национальную культуру, в то время, как никакой угрозы русскому языку в стране не существует.

Надо отметить, что русский язык получил статус второго государственного языка в Белоруссии после референдума в 1995 году.

Шушкевич возглавлял Верховный совет Белоруссии в 1991-1994 годах.

На прошлой неделе действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в планах запретить использование русского языка – те , по его словам, лоббируют «ползучий запрет русского языка». «Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка, – сказал Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности 19 августа. – Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было» И, вообще, по его словам, оппозиция нацелена на проведение антироссийского курса и готовит выход Белоруссии из Союзного государства с Россией.

Представители оппозиционного координационного совета Белоруссии в ответ обвинили Лукашенко во лжи. По словам экс-министра культуры Белоруссии, уволенного директора Купаловского театра Павла Латушко, оппозиция не хочет ухудшения отношений с Россией. «Последний политик будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией», – приводит его слова Tut.by.

Координационный совет оппозиции был сформирован спустя 10 дней после президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно официальным итогам голосования, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Однако сторонники оппозиции не согласились с результатами голосования, обвинив власти республики в фальсификации выборов, и вышли на протестные акции на улицы белорусских городов, которые вылились в столкновения с силовиками. Десятки предприятий страны объявили забастовку. Протесты продолжаются третью неделю. Оппозиционный координационный совет, объявивший своей целью ведение диалога с Лукашенко о мирной передаче власти, был обвинен в попытке захвата власти. По факту деятельности совета было возбуждено дело по статье 361 УК Белоруссии «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», его лидеры были вызваны на допрос. Лукашенко настаивает, что протесты спонсируются Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 28.08.20

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