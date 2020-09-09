«Это не было борьбой против России», – Тихановская обратилась к россиянам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к россиянам с просьбой не верить пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим, что оппозиция в стране настроена против России. «Очень важно не испортить отношения между нашими народами», – подчеркнула Тихановская.

В своем видеообращении лидер белорусской оппозиции заверила, что начавшиеся в августе протесты в ее стране никогда не были настроены против России. Ролик опубликован в телеграм-канале «Пул первой».

«Народы Белоруссии и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь, – сказала она. – К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи, и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко».

К президентским выборам-2020 Лукашенко подошел без малейшего шанса на переизбрание, поскольку из-за экономического кризиса у него практически полностью отсутствовала народная поддержка, а гражданам страны надоело мириться с отсутствием базовых прав и свобод, пояснила она. Из-за этого Лукашенко избрал тактику недопущения к выборам оппозиционных кандидатов и отказа от международных наблюдателей. Однако это не помогло, на выборах были зафиксированы масштабные нарушения. «Легитимность Лукашенко не признан большинством стран, а главное, ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов, и продолжают выходить до сих пор», – напомнила Тихановская.

Лукашенко, по ее словам, предпринял беспрецедентные для страны по жестокости меры подавления народных протестов, и «отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы». Более 10 тысяч белорусов были арестованы, семь человек погибли, сотни были задержаны и подверглись насилию, указала политик. «Это не могло случиться без прямого приказа власти», – подчеркнула Тихановская, напомнив, что в тюрьме до сих пор по незаконному решению об аресте находится и ее муж.

Политик при этом напомнила, что у белорусской оппозиции предельно простые и совершенно логичные требования: проведение новых, честных и открытых выборов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений властей республики против белорусского народа. «Ни на каком этапе это не было борьбой против России. И не станет таковой», – заявила Тихановская, призвав россиян не верить пропагандистским СМИ и политикам, которые утверждают обратное. Белорусы настроены на сохранение дружеских отношений со всеми соседями, разумеется, при сохранении суверенитета собственной страны, отметила она.

«Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу, – сообщила она. – Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности». Тихановская поблагодарила также российских независимых журналистов и блогеров «за готовность честно и непредвзято освещают события» в Белоруссии. «Правда помогает снижать эффект государственной пропаганды, помогает нам сохранять дружеские отношения, мешает попыткам настроить наши народы друг против друга», – пояснила она.

«Поддержите белорусский народ!», – призвала лидер оппозиции в заключение своего видеообращения.

Как сообщал «Новый День», массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Жители возмущены итогами президентских выборов, в которых по версии ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 10 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

Москва, Татьяна Дорофеева

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