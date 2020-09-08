Лукашенко заявил, что немного пересидел на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. Она заявил, что возможно «немного пересидел» в должности главы государства, но просто так уходить не намерен.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов»,– цитирует Лукашенко телеканал «Россия 1».

Белорусский лидер считает, что массовые протесты, которые почти месяц проходят в стране, управляются американцами, действующими через центры в Польше и Чехии.

При этом Лукашенко, отметил, что существуют и внутренние причины. За время его правления в Белоруссии выросло два новых поколения. «Сформировался большой класс «буржуйчиков», и это действительно привело к недовольству, они хотят власти», – сказал глава государства.

При этом президент добавил, что не намерен уходить «просто так». «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!», – заключил Лукашенко.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Во время последней акции было задержано более 600 человек.

Минск, Зоя Осколкова

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