«Женский марш» в Минске: милиция задерживает участниц протеста

Сегодня в Минске вновь проходит «женский марш» против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным белорусских СМИ, милиция начала задержания участниц протеста.

Источник: tut.by

Женские колонны появлялись во многих местах вблизи центра Минска, после чего сливались и двигаются по известному только им маршруту, отмечается в телеграм-канале tut.by. В акции в общей сложности принимает участие несколько тысяч человек. Участницы шествия скандировали «Свободу» и «Позор» в ответ на попытки милиции заблокировать шествие. По информации очевидцев, которых цитируют белорусские СМИ, некоторые женщины пытались срывать балаклавы с силовиков, а также вставали в цепь, чтобы защитить участников марша от задержаний.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома «Интерфаксу» подтвердили факт задержаний. Официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич заявила, что число задержанных будет уточнено позже.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сформировала Координационный совет для обеспечения транзита власти. Практически все члены президиума совета находятся под стражей или покинули страну.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 12.09.20

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