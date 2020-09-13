В Белоруссии задержаны более 100 участников акций протеста

По итогам вчерашних акций протеста в Белоруссии задержано 114 граждан, в том числе в Минске – 99. Как говорится в сообщении пресс-службы МВД республики, им вменяется нарушение законодательства о массовых мероприятиях. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек.

В МВД Белоруссии уточнили, что некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта.

Напомним, накануне в центре Минска прошел женский марш с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Участники шествия выкрикивали лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Акция, в которой, по данным белорусских СМИ, приняли участие десятки тысяч человек, завершилась массовыми задержаниями.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 13.09.20

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