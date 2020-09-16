В Белоруссии следователи предъявили оппозиционерке Марии Колесниковой официальные обвинения

В Белоруссии следователи предъявили обвинения в призывах к причинению вреда национальной безопасности страны оппозиционерке Марии Колесниковой. Она остается под стражей.

Официальные обвинения Следственный комитет республики предъявил Колесниковой по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ, передает «Интерфакс».

Колесникова была задержана 7 сентября, после того как порвала свой паспорт, чтобы остаться в стране и не пересекать границу с Украиной. Через два дня Следственный комитет Белоруссии заявил о ее аресте по делу о призывах к захвату власти. Руководство республики назвало неконституционным созданный оппозицией 18 августа Координационный совет, который был призван провести транзит власти путем проведения новых президентских выборов. Колесникова вошла в президиум совета.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые народные протесты против фальсификации итогов выборов. Участники акций требуют, чтобы Александр Лукашенко добровольно ушел со своей должности, и требуют проведения новых, честных выборов главы государства.

Минск, Алевтина Белова

Минск. Другие новости 16.09.20

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