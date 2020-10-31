Кадыров попросил Жириновского извиниться и помолчать

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому извиниться в связи с его заявлением о неуместности высказываний в поддержку терроризма и о полномочиях руководителей регионов.

Ранее Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни сказал, что стоит быть сдержанным в комментариях, относительно терактов, а также добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

Лидер Чечни призвал депутата не «заикаться» о борьбе с терроризмом. Кроме того, добавил глава Чечни, он лично участвовал «в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей».

«Жириновский, извинись за свои слова. Мою государственную позицию все знают и она простая: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю, – это то, что я стараюсь делать достойно!" – написал Кадыров в Telegram.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.20

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