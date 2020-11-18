«Нужно давать дорогу молодым»: Глава Мордовии покидает пост

Глава Республики Мордовия Владимир Волков решил уйти в отставку. Об этом он сообщил на официальном портале региона.

«Сегодня я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия», – написал Волков. Свое решение он объяснил тем, что «время идет», «нужно давать дорогу молодым».

Глава региона поблагодарил всех жителей, товарищей и коллег по работе, а также подчеркнул, что «отдавался этому делу всей душой, всеми силами».

Волков – уроженец Мордовии. После окончания университета имени Огарева он долго занимался комсомольской и партийной работой, с начала 90-х перешел в региональную администрацию. В 2012 году Волков возглавил Мордовию, а в 2017-м переизбрался.

Саранск, Зоя Осколкова

Саранск. Другие новости 18.11.20

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