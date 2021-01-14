Мишустин о «ковидном» кризисе: «Перелом наступил, дальше будет лучше»

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о наступлении «переломного момента» кризиса, связанного с распространением коронавируса. Премьер убежден, что «ситуация будет постепенно улучшаться», а разработанная первой в мире российская вакцина против Covid-19 поможет отечественной экономике восстановиться значительно быстрее.

«Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», – заявил Мишустин в приветствии участникам Гайдаровского форума в Москве (цитата по сообщению пресс-службы правительства РФ).

По словам премьер-министра, начавшаяся в России масштабная вакцинация от коронавируса должна создать полноценную защиту населения от этого заболевания. Мишустин выразил уверенность, что по мере формирования общего иммунитета к инфекции «в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю».

Глава правительства напомнил, что власти запустили целый ряд дополнительных мер поддержки «экономики и людей», пострадавших от последствий коронавирусного кризиса. По его словам, «часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана», цель которого – «вернуть экономику на траекторию устойчивого роста».

Приоритетами правительства в 2021 году Мишустин назвал сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и сохранение низкой инфляции. По его словам, кабмин ожидает, что уровень инфляции «вернется в прежние границы уже по итогам этого года».

По оценке главы правительства, «сегодняшняя ситуация – лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста».

«Нам еще очень многое предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан», – подчеркнул Мишустин. Он отметил, что власти планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной зарплатой.

Премьер также оценил перспективы удаленной работы после пандемии. «Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода», – полагает Мишустин. По его словам, дистанционная занятость будет развиваться не только в «новых, инновационных отраслях», но и в «традиционных сегментах реального производства».

«Но если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой. Главное, чтобы это основывалось на конкретных критериях эффективности и производительности труда», – подчеркнул Мишустин.

Напомним, что 1 января 2021 года в России вступил в силу закон об удаленной работе, регулирующий отношения сотрудников и работодателей при организации деятельности в «заочном формате». Дистанционная работа, согласно документу, может быть постоянной, временной – на срок не более 6 месяцев, или комбинированной. Перевести сотрудника на удаленку можно только с его согласия, но в чрезвычайных случаях (к которым относится и пандемия) мнение подчиненных работодатель может не спрашивать. Работник должен быть обеспечен необходимой техникой. Размер оплаты труда при сохранении объема работы снижать запрещено.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.01.21

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