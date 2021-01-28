Лукашенко – о протестах в России и Навальном: «Будут качать в долгую, сейчас только репетиция»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства прокомментировал несанкционированные акции протеста в России и высказался о расследованиях Алексея Навального.

По его мнению, в Белоруссии в августе, после президентских выборов, хотели устроить блицкриг, а Россию будут «качать в долгую».

Сравнивая протесты в Белорусси и России, Лукашенко заявил , что «у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда натовские войска». «В России будут качать в долгую, – полагает он. – Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно».

Первая репетиция протестов в России продлится до думских выборов, а после выборов всё продолжится, считает белорусский президент.

«Игра будет в долгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится – не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть в долгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают… Мы видели, что это все готовят для России», – цитирует Лукашенко БелТА. Он отметил, что Минск «постоянно информировал россиян» об этом.

Лукашенко также высказался о расследованиях Алексея Навального. Он назвал его «немецким протестуном», отметив, что все его расследования это только один из этапов по расшатыванию ситуации в России: «Это только начало». «Сам был судим, и он (Навальный – прим. ред.) сегодня борец с коррупцией. Если кто-то решил бороться против власти, против президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым», – дал совет российскому оппозиционеру президент Белоруссии.

«Почти отравили, выпустили в Германию – захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений», – добавил белорусский президент.

Лукашенко вновь заявил, что России спокойно жить не дадут. По его мнению, президент РФ Владимир Путин должен быть готов к тому, что ему никто не простит – «ни американцы, ни евросоюзовцы, ни внутренние либералы», что он «остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию».

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 28.01.21

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