СМИ: У Союзного государства России и Белоруссии сменится госсекретарь

Власти России и Белоруссии обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщает РБК, ссылаясь на информированные источники.

По их сведениям, нынешний госсекретарь – 77-летний Григорий Рапота – в ближайшее время покинет свой пост.

Возможным его преемником источники с белорусской и российской сторон называют посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

В дипмиссии России в Минске, МИДах обеих стран и постоянном комитете Союзного государства данную информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега проведут переговоры в Сочи в феврале. На встрече в том числе будет обсуждаться вопрос выделения Минску нового российского кредита в размере 3 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что в 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 10 млрд долларов на строительство Белорусской АЭС. По информации Минфина РФ, на конец сентября 2020 года Белоруссия использовала только 4,5 млрд долларов. По данным источников издания в российском кабмине, Минск хотел бы получить остаток средств. Речь идет о сумме 3-3,5 млрд долларов. Размер кредита, проценты и срок еще обсуждаются. Окончательное решение может быть принято на встрече Путина и Лукашенко.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.02.21

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