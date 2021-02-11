«Есть два главных условия...» Лукашенко высказался о своем уходе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании в Минске, озвучил основные условия своего ухода. По его словам, в стране не должно быть протестов, а сторонники действующего главы государства должны получить гарантии безопасности.

«Главное условие – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнение в рамках закона», – цитируют Лукашенко белорусские СМИ.

«Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, то вторым пунктом запишем, что ни один волос с вас, со сторонников нынешнего президента, упасть не может», – сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Он также назвал сроки решения вопроса своего ухода из власти. По его словам, в этом году будет готов проект новой Конституции, а в начале 2022 года он будет вынесен на всенародный референдум. После принятия новой Конституции придется переделать многие законы, изменить законодательную базу. «Уверен, мы это способны сделать в течение будущего года», – полагает Лукашенко. Тогда, по его словам, и решиться вопрос, когда «он уйдёт».

Лукашенко при этом высказал мнение, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой и когда он покинет пост президента. «Твердо убежден, наша страна должна оставаться президентской республикой... Какой бы я ни был героический, придет время, придут другие люди. Они уже стучаться в дверь. Я это слышу», – сказал он.

Белорусский президент также заявил, что Всебелорусское народное собрание «должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны» на переходный период и иметь конституционные полномочия. «Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну», – подчеркнул он (цитата по БелТА). «Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня», – заключил он.

Напомним, что в Белоруссии с августа продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция сочла результаты голосования сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 11.02.21

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