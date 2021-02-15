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Понедельник, 15 февраля 2021, 14:50 мск

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Мишустин уволил заместителей глав Минфина и ФАС

Глава российского кабмина Михаил Мишустин уволил заместителя министра финансов и куратора гособоронзаказа в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает пресс-служба правительства.

Так, от занимаемой должности освобожден замминистра финансов Андрей Круглов. В документе отмечается, что он был уволен в связи с сокращением его поста. В начале февраля по той же причине поста лишился еще один замглавы Минфина – Антон Дроздов, который ранее руководил Пенсионным фондом России. На данный момент у главы Минфина Антона Силуанова осталось десять заместителей, в том числе два первых.

Еще одним распоряжением Мишустин уволил замруководителя ФАС Михаила Евраева. Он ушел в отставку по его собственной просьбе, говорится в документе. С осени 2018 года Евраев курировал управления контроля строительства и природных ресурсов, по контролю за государственными и муниципальными информационными системами, контроля государственного оборонного заказа и контроля размещения государственного заказа.

Напомним, постановление о реформе структуры госаппарата Мишустин подписал 31 декабря 2020 года. В итоге предполагается сократить 741 должность, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.

Москва, Иван Гридин

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