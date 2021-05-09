На случай своей смерти: Лукашенко подписал специальный декрет

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», который в случае его гибели предполагает перераспределение властных полномочий в республике.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», – говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

При этом, согласно документу, на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению, а все его решения обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

«Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», – уточнила пресс-служба Лукашенко.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Ранее сначала Лукашенко, а потом спецслужбы Белоруссии и России заявили о раскрытии заговора против белорусского президента. По утверждению Лукашенко, участники заговора с одобрения руководства США готовили госпереворот с убийством главы государства и захватом его детей.

Минск, Светлана Антонова

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