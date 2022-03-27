«Мир будет в большей безопасности»: журналист из США попросил Байдена не комментировать острые темы

Президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса необходимо прекратить делать неподготовленные заявления на чувствительные темы, где он допускает неточности и оговорки. С таким призывом выступил журналист The Wall Street Journal Джеймс Фриман в своей статье на сайте издания.

«Некоторые вопросы просто слишком важны, чтобы оставлять их на рассмотрение Джо Байдена без подготовки», – пишет журналист. По его мнению, президенту США «следует стараться как можно меньше выступать публично во время международного кризиса».

Фриман подчеркнул, что в нынешние «опасные времена» все чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы президент США «шире использовал подготовленные заявления» по таким темам, как, к примеру, оружие массового уничтожения.

В то же время журналист отметил, что нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц, передает ТАСС. «Но конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей», – полагает он, отметив, что не готов оценить психическое здоровье или умственные способности Байдена в сравнении с другими мировыми лидерами.

В качестве примера допущенных Байденом оговорок Фриман привел слова Байдена о готовности США дать «соразмерный ответ» в случае применения российскими военными химоружия на Украине. Заявление об этом американский лидер сделал в минувший четверг, после чего его помощник Джейк Салливан вынужден был разъяснить, что у США нет планов применять химическое оружие «ни при каких обстоятельствах».

На следующий день Байден, выступая перед американскими солдатами на военной базе в польском Жешуве, заявил, что военнослужащие США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине. «Вы все увидите своими глазами, когда будете там, а некоторые из вас уже были там. Вы увидите… женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком, просто говоря: «Я не уйду, не сдвинусь с этого места». Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас», – цитирует его слова РИА «Новости». После этого высказывания представитель Белого дома заверил, что позиция американской администрации не изменилась: США не отправят американские войска на Украину.

В субботу, 26 марта, выступая в Варшаве, Байден, говоря о президенте России Владимире Путине, заявил, что «этот человек не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверил, что Байден не призывал к смене власти в России. В этом же выступлении глава Белого дома ошибся в цифрах, заявив, что сейчас один доллар в России стоит 200 рублей, и оговорился, назвав Мариуполь «Метрополем».

Москва, Наталья Петрова

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