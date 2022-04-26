В Китае вслед за Россией заговорили о рисках третьей мировой войны

МИД Китая призвал все стороны конфликта на Украине к сдержанности. Никто не хочет третьей мировой войны, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

«Нет никого, кто хотел бы начала третьей мировой войны, мы надеемся, что все соответствующие стороны будут сохранять спокойствие и сдержанность, не допустят эскалации ситуации и как можно скорее достигнут мира», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Ван Вэньбинь призвал все стороны поддерживать диалог и переговоры, чтобы не допустить затягивания и усугубления конфликта.

Накануне глава МИД России Сегей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, но есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.

Пекин, Наталья Петрова

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