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Воскресенье, 5 июня 2022, 13:12 мск

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В России меняются критерии оценки работы губернаторов

В ближайшее время в России будут действовать обновлённые критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет об изменениях в шести методиках расчёта эффективности. Среди них – «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость». В кабинете министров уточнили, что в методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами, а методика «Цифровая зрелость» обновлена полностью. «Если ранее в ней устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень будет устанавливаться для каждого субъекта в отдельности», – говорится в сообщении.

В правительстве также пояснили, что показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе – ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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