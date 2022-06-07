«Газпром» и еще более 30 компаний из России попали под санкции Новой Зеландии

Новая Зеландия расширила антироссийские санкционные списки. Под рестрикции попали 44 компании из России и Белоруссии. В черном списке оказались «Газпром» и шесть белорусских оборонных предприятий. Об этом сообщила глава новозеландского МИД Наная Махута, отметив, что новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями.

В заявлении Махуты на сайте правительства говорится, что санкции коснулись предприятий, которые имеют «стратегическое значение для России», поскольку они обеспечивают страну сырьем, инфраструктурой, связью, транспортом, оружием и финансированием.

«Одной из государственных структур России является «Газпром», крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России за счет продажи газа. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии и являются частью огромного военно-промышленного комплекса России», – сказала министр.

Полный список российских предприятий, которые попали под санкции, пока не обнародован.

Напомним, 14 марта Новая Зеландия в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввела рестрикции в отношении 33 российских бизнесменов и членов из семей. В апреле новозеландские ограничительные меры затронули 18 крупных российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и Внешэкономбанк. В начале мая Новая Зеландия внесла в санкционный список 170 представителей Совета Федерации РФ и шесть компаний российского ОПК. 11 мая власти Новой Зеландии включили в черный список пятерых россиян и три российские организации за якобы распространение дезинформации и кибератаки на Украине. Под ограничения попали в том числе официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Веллингтон, Наталья Петрова

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