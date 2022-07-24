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Воскресенье, 24 июля 2022, 15:38 мск

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Экс-директор ЦРУ рассказал о вмешательстве США в выборы за рубежом

Экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси признал, что США вмешиваются в выборы в других странах. По его утверждению, это делается «только ради очень благого дела в интересах демократии». Об этом он заявил в эфире Fox News.

Вулси ответил утвердительно на вопрос ведущей, вмешивался ли Вашингтон когда-нибудь в выборы за рубежом. По его словам, «это было для благой цели, чтобы коммунисты не пришли к власти». «В Европе, к примеру, в 1947-м, 1948-м, 1949-м годах в Греции и Италии», – сказал он.

И сейчас США продолжают делать это. Но «только для очень благой цели в интересах демократии», – заявил бывший шеф ЦРУ.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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