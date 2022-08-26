Вашингтон порекомендовал сербам забыть, что Косово – это Сербия

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в пятницу, 26 августа, заявил, что сербам надо забыть, что Косово – это Сербия, – сообщает канал N1.

В интервью телеканалу Эскобар сказал: «Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров... Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале отреагировала на заявление госдепа, что надо, забыть что Косово – это Сербия одним словом: «Никогда!»

Следует напомнить, что лозунг «Косово – это Сербия» используется в Сербии, как реакция на декларацию независимости Косова от Сербии 17 февраля 2008 года.

Между тем, в СМИ появилась информация, что Сербия приступила к развертыванию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» из-за обострения ситуации на границе с Косово.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»